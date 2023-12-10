الناطق باسم "كتائب القسام" يعلن عن تدمير 180 آلية عسكرية في شمال قطاع غزة

اعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام عن تدمير 180 الية عسكرية في شمال قطاع غزة .

وقال ابو عبيدة في كلمة مسجلة مساء اليوم الاحد : أن مقاتلي القسام دمروا آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ. كما هاجموا قوات إسرائيلية راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد قاموا بالإجهاز عليها من مسافة صفر.

وأكد أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب "قتلوا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق..

واضاف ان مجاهدينا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة.. وان العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وان العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع".

وقال "العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم... والعدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس والضفة".

واضاف : " لم ولن يخرج أحدا من أسرى العدو إلا بشروطنا".

وختم كلمته بالقول :"لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا".