مجاهدوا كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة ودبابة محيط غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأحد عدة بيانات، بيّنت فيها عن عمليات شنها مقاتلوها ضد قوات جيش الإحتلال في قطاع غزة.

وجاء في البيانات، استهدف مقاتلو "القسام" قوة من جيش الإحتلال تحصنت في أحد المباني غربي مخيم جباليا بقذيفة مضادة للأفراد، كما تم أيضا استهداف قوة أخرى راجلة بعبوة أفراد "رعدية" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافه" صهيونية في تل الزعتر، وتحييد قناص صهيونى في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

وذكرت الكتائب في بيانات سابقة استهداف مقاتليها للقوات الصهيوينة المحتلة المتوغلة في محاور عدة بقطاع غزة.