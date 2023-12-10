إستهداف مواقع تابعة لجيش الإحتلال من قبل مجاهدوا حزب الله

أعلن مجاهدي حزب الله في لبنان في بيان لهم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 10-12-2023 موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".
وتابع البيان: "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأحد، هجوما جويا بطائرات مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الصهيوني في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنوده".
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