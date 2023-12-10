إستهداف مواقع تابعة لجيش الإحتلال من قبل مجاهدوا حزب الله

أعلن مجاهدي حزب الله في لبنان في بيان لهم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من صباح ‏يوم الأحد 10-12-2023 موقع ‏جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة، وتم إصابته إصابة مباشرة".‏

وتابع البيان: "شن مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية صباح ‏يوم الأحد، هجوما جويا بطائرات ‏مسيرة انقضاضية على مقر قيادة مستحدث لجيش الإحتلال الصهيوني في القطاع الغربي جنوب ‏ثكنة يعرا وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف جنوده".