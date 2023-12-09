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سوريا - لبنان - فلسطين
قراءة عسكرية ... اخر تطورات الحرب الدائرة بين المقاومة الاسلامية الفلسطينية والجيش الصهيوني الجبان
وكالة انباء براثا
107
2023-12-09
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قراءة عسكرية ... اخر تطورات الحرب الدائرة بين المقاومة الاسلامية الفلسطينية والجيش الصهيوني الجبان
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