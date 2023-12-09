من بينهم 2000 معاق.. الاحتلال يعترف بإصابة 5 آلاف جندي منذ بداية طوفان الأقصى

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يوميًا ٦٠ مصابًا جديدًا من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة العبرية، اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.

ووفق الصحيفة فإن أعداد المصابين في جيش الاحتلال وصلت لأرقام فلكية، حيث بلغ عدد الجنود المصابين الذين وصلوا للمشافي الإسرائيلية أكثر من 5 آلاف جندي، بينما قرر جيش الاحتلال الاعتراف بأن ألفين مصاب أصبحوا من المعاقين.

وقالت رئيسة قسم التأهيل بوزارة الحرب للاحتلال في تصريحات للصحيفة العبرية بأنهم لم يعيشوا ظروفاً كهذا من قبل.

وذكرت أن 58%؜ من المصابين كانوا يعانون من إصابات صعبة في القدمين واليدين، وقد بترت أطراف بعضهم، وكذلك عانى 12%؜ من المصابين من جروح وإصابات داخلية كالطحال والكلية واستئصال أعضاء دخلية من جسدهم، إضافة إلى 7%؜ ممن يعانون من مشاكل نفسية في أعقاب الحرب، وتوقعت أن تزداد الأعداد بصورة كبيرة لأن الآثار النفسية قد تظهر بعد أشهر من الحرب.