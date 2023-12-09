سوريا - لبنان - فلسطين

إرتقاء أربعة من مقاتلي حزب الله على طريق القدس


نعى حزب الله أمس الجمعة إستشهاد ثلاثة من مقاتليه في قصف إسرائيلي، كما أعلن عن إستشهاد مقاتل رابع اليوم.

ونشر الحزب أسماء الشهداء وهم حسن علي دقدوق "جواد"، وحسن كمال سرور "محمد موسى" وهما من بلدة عيتا الشعب، وعلي أدريس سلمان "عباس" من بلدة عرمتى، وحسين عصام طه "أبو تراب" من بلدة ميس الجبل.  

وقصف الجيش الصهيوني بشكل عنيف مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن عن اعتراض هدف جوي مشبوه، ورصد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع الجيش في منطقة الحدود والرد عليها.

وأكد حزب الله اللبناني استهداف مواقع صهيونية عدة محاذية للجنوب اللبناني، وتحقيق إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الصهيوني وحزب الله منذ بدء المواجهة بين حماس والكيان الغاصب في السابع من تشرين الماضي.

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