عودة الطائرات الأمريكية المسيرة للتحليق في سماء مدينة غزة بحثاً عن رهائن!

أعلن البنتاغون اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة استأنفت تحليق طائراتها المسيرة فوق قطاع غزة بحثًا عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" في المدينة. وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون ليزا لورانس في بيان: "دعما لجهود استعادة الرهائن، استأنفت الولايات المتحدة تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق غزة، ونواصل تقديم المشورة والمساعدة لدعم شريكتنا إسرائيل أثناء عملها في جهودها لاستعادة الرهائن". ويذكر أن الهدنة بين حماس والكيان الصهيونى والتي انتهت الجمعة الماضية قد أسفرت عن إطلاق سراح 110 محتجزين إسرائيليين لدى حماس من بينهم 24 أجنبيا، فيما تم إطلاق سراح 330 أسيرا من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجون الكيان.



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