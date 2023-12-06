سوريا - لبنان - فلسطين

"سرايا القدس" تكشف حصيلة عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم


أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الأربعاء، أن مقاتليها استهدفوا آليات عسكرية إسرائيلية وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، على قناتها في "تلغرام": "منذ فجر اليوم تمكن مجاهدونا من استهداف 5 آليات عسكرية بالعبوات وقذائف (التاندوم) والـ (RPG)، وخاضوا اشتباكات مع جنود العدو من مسافة صفر ونؤكد وقوع قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة".

وأضافت في بيان آخر: "تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من استهداف آليتين عسكريتين بقذائف (التاندوم) والاشتباك مع قوات العدو واستهدافهم بقذائف الهاون النظامي عيار 60 في حي الشيخ رضوان".

وعشية إتمام الحرب في غزة شهرها الثاني، تستمر كتائب القسام، والفصائل الفلسطينية الأخرى، إطلاق الصواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، القريبة منها والبعيدة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأربعاء، أنه يخوض معارك شرسة مع المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم 250 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
"سرايا القدس" تكشف حصيلة عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم
انصار الله الحوثيون: اطلقنا دفعة صواريخ باليستية على اهداف صهيونية
غزة.. حديث أمريكي عن موعد إنهاء الحرب
عمليات بيع ضخمة في إسرائيل سبقت طوفان الأقصى بـ5 أيام.. هل كان التاجر على علم بهجوم 7 أكتوبر؟
حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الثقيلة اليوم ترتفع أكثر بعد إعلان مقتل عسكريين آخرين
المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال في “خلة وردة” وتحقق اصابات مباشرة
اول شهيد من الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي على الجنوب
حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الكيان ويقصف 5 مواقع عسكرية
صحيفة إسرائيلية: انتشار مرض معوي بين الجنود الإسرائيليين
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي إلى 15899 شهيداً
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
د. محمد سامى : تشرفت بالخدمة الطبية لأهالى قرية الهدام بالوحدة الصحية بها منذ ٤١ عاما كطبيب عام ، ودعانى الشوق ...
الموضوع :
المباشرة بانشاء مركز صحي في ميسان
ابو عباس : ها اشو طلع سلاح وملشيات صدعتو روسنا الشيعه عدهم ملشيات وسلاح منفلت طلعه الشمس على الحرامي ...
الموضوع :
الانبار.. تحذيرات من تفشي ظاهرة السلاح المنفلت خلال تظاهرات انصار الحلبوسي
ابو عباس : لعنت الله عليم وعلى العلام المجور من الغرب والعراب للهم انتقم من امريكا والكيان الصهيوني ...
الموضوع :
تلفزيون فلسطين: الجيش الإسرائيلي يتباهى بمساعدة مسن في غزة ثم يعدمه رميا بالرصاص
uutr##$%^& : تحالف العزم يضم قيادات كانت ضمن الشخصيات التي اثارت موجة الفتن التي دارت عام 2013 وانتهت بدخول ...
الموضوع :
العزم الأوفر حظاً.. 6 مرشحين لخلافة الحلبوسي في رئاسة البرلمان
Hala Bag : السفير الصيني و قبله السفير الياباني يتطلعون للدخول بقوة الى سوق العراق من خلال الاستثمارات و المشاريع ...
الموضوع :
رئيس هيئة النزاهة يشدد خلال استقباله السفير الصيني على ضرورة توفير البيئة الآمنة للاستثمار
جبارعبدالزهرة العبودي : وسائل اعلام المية وعربية قالت ان 5000 جندي امريكي دخلوا معركة غزة بكامل اسلحيهم وتجهيزاتهم العسكرية الى ...
الموضوع :
مستشار سابق للبنتاغون يصف ما حصل مع بلينكن في العراق بأنه "عار حقيقي"
اللهم عجل لوليك بالفرج مزمجرا فاتحا للمسجد الاقصى المبارك اللهم اميين : حم عسق حم لا ينصرون ...
الموضوع :
ما هي علاقة فلسطين وفتح القدس بظهور الامام المهدي المنتظر عليه السلام؟  
محمد الحسن : لم اقرء لكاتب شجاع ولا تؤخذه بقول الحق لومة لائم كما قرات للكاتب رياض سعد ولعل صراخ ...
الموضوع :
ردا على هذيان وهلوسة المدعو علي الوزني (1)
الفقير لله ولرسوله وال بيت الرسول الاطهار : بني امية أبناء الكفر الزنا والعهر والخنا الملاعين ... جدهم امية الصبي الرومي المملوك الذي كان يدعى... ...
الموضوع :
بنو أمية وبنو صهيون من رحم واحد..!
فيسبوك