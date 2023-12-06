غزة.. حديث أمريكي عن موعد إنهاء الحرب

قال موقع "المونيتور الإلكتروني"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحدد بداية العام المقبل لإنهاء إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن "واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق في غزة".

وأعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة.

يشار الى أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 16248 ضحية، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.