اول شهيد من الجيش اللبناني جراء قصف إسرائيلي على الجنوب

استشهد جندي لبناني، اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف مركزا للجيش جنوبي البلاد، ليكون أول شهيد من المؤسسة العسكرية منذ بدء التصعيد بالحدود الجنوبية.

وقال الجيش اللبناني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، إن "مركزا عسكريا للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة تعرض لقصف من قبل العدو الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن الاستهداف أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

إلا أن الهدوء خيّم في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة.