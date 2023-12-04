حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الكيان ويقصف 5 مواقع عسكرية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف تجمعات لجنود الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف 5 مواقع عسكرية على الحدود الجنوبية للبنان.

وجاء في البيان الذي نشره حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم الاثنين، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع ‏الراهب وموقع البغدادي وموقع رويسات العلم ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وشرق مسكاف بالأسلحة والصواريخ المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

وأضاف أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت، قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها ‏داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة". ‏

وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حماس والكيان الإسرائيلي.