حزب الله يستهدف تجمعات لجنود الكيان ويقصف 5 مواقع عسكرية

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف تجمعات لجنود الكيان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استهداف 5 مواقع عسكرية على الحدود الجنوبية للبنان.
وجاء في البيان الذي نشره حزب الله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح اليوم الاثنين، تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا وموقع الراهب وموقع البغدادي وموقع رويسات العلم ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وشرق مسكاف بالأسلحة والصواريخ المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".
وأضاف أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية (حزب الله) استهدفوا، عند الساعة 3:00 من عصر يوم السبت، قوة عسكرية إسرائيلية أثناء تواجدها داخل منزل في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".
وعاد التوتر إلى مناطق جنوب لبنان، مساء الجمعة الماضية، بعد توقفه لمدة 7 أيام، تزامنًا مع الهدنة في قطاع غزة بين حماس والكيان الإسرائيلي.
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