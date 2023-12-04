وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي إلى 15899 شهيداً

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء إلى 15899 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، ان :"استمرار العدوان الإسرائيلي بوحشية أصاب المنظومة الصحية في القطاع بعجز تام"، مشيرا الى "ارتفاع عدد المصابين إلى 42 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع".

واضاف، ان "70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء، ونطالب بحماية المستشفيات والطواقم الصحية والإنسانية".

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة " بتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود وخروج الجرحى، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بالضغط من أجل الإفراج عن طواقمنا في سجون الاحتلال"