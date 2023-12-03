سوريا - لبنان - فلسطين

أول تعليق من "حماس" على عزم الجيش البريطاني القيام برحلات استطلاعية فوق غزة


دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، عزم بريطانيا "مشاركة جيشها في الحرب" التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان لها: "ترى الحركة بأن إفصاح بريطانيا عن قيام جيشها بتنفيذ طلعات جوية استخبارية فوق قطاع غزة، يجعلها شريكة مع الاحتلال الصهيوني في جرائمه، ومسؤولة عن المجازر التي يتعرّض لها شعبنا الفلسطيني".

وأضاف البيان: "كان يجب على بريطانيا تصحيح موقفها التاريخي المسيء لشعبنا، والتكفير عن وعد بلفور الذي يعد خطيئة القرن، بدلا من ارتكاب خطيئة أخرى، وتذكير العالم بماضيها الاستعماري المشين، وتضع بذلك الحكومة البريطانية نفسها في عداوة مع شعبنا وعموم أحرار العالم الرَّافضين للعدوان الصهيوني على غزة".

ودعت "حماس" بريطانيا "إلى التراجع عن مشاركتها المباشرة ودعمها السياسي والمالي لحرب الإبادة ضد غزة، والكفّ عن تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية ومساهمتها في إشعال الحروب، بدلا من المساهمة في إحلال السَّلام والاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن "الجيش البريطاني سيقوم برحلات استطلاعية فوق قطاع غزة للمساعدة في تحديد أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وأكدت الوزارة في بيان لها على أن "طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان الرهائن"، مشيرة إلى أنه "سيتم تمرير المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن فقط إلى السلطات المختصة المسؤولة عن إنقاذ الرهائن".

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