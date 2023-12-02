سوريا - لبنان - فلسطين

بيانات متتالية للقسام وسرايا القدس بشأن "تدمير" القوات الإسرائيلية في غزة


أعلنت كتائب القسام استدراجها قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى لكمين محكم في "التوام" شمال غرب غزة، واستهدافها بعبوات مضادة للأفراد والقذائف المضادة للتحصينات والرشاشات الثقيلة

وأكدت "القسّام"، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان لها "وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح".

وأشار البيان إلى أن "مجاهدي القسام يستهدفون غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بـ4 قذائف مضادة للأفراد".

ولفتت "القسّام" أيضا إلى قصفها "عسقلان" برشقة صاروخية، كما أنها تستهدف تحشدات "قوات العدو" في "زكيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

إلى ذلك، أعلنت "كتائب القسّام" أيضا أنها تقصف "تل أبيب" برشقة صاروخية ردا على "المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

القسام: استهداف دبابة بعبوة "شواظ"

 

وفي سياق التطورات الميدانية على الأرض، أعلنت القسّام تمكّن مقاتليها منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من استهداف "دبابة صهيونية" بعبوة "شواظ" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها وتدميرها بالكامل.

وتابع بيان "القسّام": "كما استهدفنا برج دبابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، ومنزلا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وذلك في منطقة الشيخ رضوان".

صواريخ "رجوم"

وفي الأثناء، استهدفت "كتائب القسّام" تحشدات "للعدو" في منطقة "كيسوفيم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم. بالإضافة إلى استهداف تحشدات "للعدو" شرق دير البلح بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم أيضا.

"سرايا القدس": تدمير دبابة بعبوة "ثاقب"

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية أنها قصفت "تحشدات العدو" في أحراش "كيسوفيم" بوابل من قذائف الهاون. بالإضافة إلى قصف "أسدود" ومجمع "أشكول" برشقات صاروخية.

وأعلنت في بيان لها قصف "سديروت" برشقات صاروخية مركّزة، وقصف "ريعيم" برشقات صاروخية مركّزة.

وتابع البيان: "كما تمكن مجاهدونا منذ صباح اليوم من تدمير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب"، واستهداف آليتين بقذائف "التاندوم" بحي الشيخ رضوان" بحسب بيان "سرايا القدس".

يشار إلى أنه في اليوم الثاني على انتهاء الهدنة الإنسانية التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

وبدورها، تقوم الفصائل الفلسطينية بالرد على الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتوقع أعدادا كبيرة منهم بين قتيل وجريح.

وقبل قليل، "كتائب القسّام" تستهدف جرافة إسرائيلية من طراز D9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة "جحر الديك" شرق المنطقة الوسطى وتحقق فيها إصابة مباشرة.

 

كما أعلنت "كتائب القسّام" استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين شمال مدينة غزة بواسطة قذائف "الياسين 105".

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