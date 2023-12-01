كتائب القسام تقصف تل ابيب برشقة صاروخية

اعلنت كتائب القسام ، قصف مدينة تل أبيب بوابل من الصواريخ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في المدينة ومناطق واسعة وسط اسرائيل.

وذكرت الكتائب ، الذراع العسكرية لحركة حماس، على حسابها بتطبيق "تلغرام" انها قصفت تل ابيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين".

وسمعت صفارات الانذار تدوي في تل ابيب ومناطق واسعة وسط إسرائيل، بعد لحظات من اعلان القسام.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن الجيش الاسرائيلي ، ان صفارات الانذار دوت للتحذير من احتمال سقوط صواريخ في مناطق بوسط اسرائيل./