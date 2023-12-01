الجيش الإسرائيلي يقتل مستوطنا ظنوا انه فلسطيني في القدس

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر إطلاق عناصر من الجيش الإسرائيلي النار على مستوطن إسرائيلي، ظنوا أنه فلسطيني.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن محام إسرائيلي يدعى يوفال دورون كاسلمان، ويبلغ من العمر 38 عاما، قتل بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في القدس.

وأظهر فيديو كاسلمان وهو رافعا يديه على أرضية شارع عام، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن كاسلمان "حيّد مهاجما فلسطينيا" في القدس، قبل أن يتم قتله.

ولاقى الفيديو انتقادات واسعة للجيش الإسرائيلي.