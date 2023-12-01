كتائب القسام تطلب من قواتها البقاء في حالة تأهب تحسبا لتجدد القتال مع إسرائيل

طلبت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، امس الخميس، من قواتها بالبقاء في حالة تأهب، تحسبًا لتجدد القتال في قطاع غزة في حال لم يتم تمديد الهدنة مع إسرائيل.

وجاء في بيان لكتائب القسام: "كتائب القسام تطلب من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها والبقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة".

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، نقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف عن اسمه/ أن "حماس سلمت إسرائيل قائمة بأسماء المفرج عنهم ولكنها لا تلبي الشروط الإسرائيلية، وما لم تتغير القائمة بحلول السابعة صباحًا فسيُستأنف القتال".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني.