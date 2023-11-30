سوريا - لبنان - فلسطين

"القسّام" تسلم الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة


أفاد مصدر صحفي بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، سلّمت لجنة الصليب الأحمر محتجزتين إسرائيليتين في "ميدان فلسطين" وسط مدينة غزة.

وفي سياق متصل، تقوم "إدارة السجون" الإسرائيلية بالاستعدادات للإفراج عن الدفعة السادسة من السجناء الأمنيين وفقا للمخطط الذي تم الاتفاق عليه لاستعادة المختطفين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وبذلك تلقت "إدارة السجون" خلال ساعات الصباح قائمة أخرى للسجناء والسجينات الأمنيين الذين سيفرج عنهم من سجون الدامون وعوفر ومجدو ونفحة وكتسيعوت ورامون، من أجل إعادة المختطفين إلى ديارهم.

هذا وعقدت مفوضة إدارة السجون، الفريق كاتي بيري، جلسة لتقييم الأوضاع من أجل تنفيذ هذه العملية.

 

وشرعت السجون المذكورة بعملية الافراج عن السجناء، وبعد اختتام الإجراءات المطلوبة سيتم تحميل السجناء والسجينات بالحافلات التي سيرافقها أفراد وحدة "ناحشون" في طريقها إلى سجن عوفر.

 

وبعد وصولهم إلى سجن عوفر، سيتم تشخيص السجناء من قبل ممثلي الصليب الأحمر. ومن ثم سينتظرون هناك إلى حين وصول المختطفين الإسرائيليين إلى الأراضي الإسرائيلية.

وبعد تلقي موافقة المستوى السياسي، سيتم نقل السجناء على حافلة تابعة للصليب الأحمر وستتم مرافقتهم من قبل شرطة إسرائيل وحرس الحدود إلى الحواجز المعنية حيث سيتم الإفراج عنهم.

التسليم للجيش والشاباك

وقبل قليل، نقل مندوبو الصليب الأحمر الدولي، المختطفتيْن الإسرائيليتيْن إلى قوّة من وحدة مختارة للجيش وقوّة تابعة لجهاز "الشاباك" بالقرب من السياج الحدودي، وبعد ذلك سيتوجهان إلى قاعدة "حتسريم" الجوية.

وأضافت مراسلتنا أنه في الساعات المقبلة من المتوقع عبور مختطفين إسرائيليين أخريين إلى الصليب الأحمر.

ويقوم ممثلو الجيش بإطلاع عائلتيهما بشكل متواصل.

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