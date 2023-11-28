ارتفاع عدد شهداء المواجهات مع الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية الى 240 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 241 شهيدا منذ الـسابع من تشرين الاول الماضي.

واعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة البالغ من العمر 17 عاما بعد إصابته بأربع رصاصات أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في كفر عين شمال غرب رام الله.

فيما أكدت مصادر اعلامية غربية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي منذ مساء أمس الاثنين وحتى ظهر اليوم.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء.

وصرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق بأن "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" حيث ألقت قوات الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.