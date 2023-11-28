سوريا - لبنان - فلسطين

إسرائيل تطلق سراح أصغر أسيرة فلسطينية.. من هي نفوذ حماد؟


أفرج أمس الاثنين عن الأسيرة الفلسطينية نفوذ حماد، والتي تعتبر أصغر أسيرة في السجون الإسرائيلية.

وتعتبر نفوذ حماد أصغر أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية وقد اعتقلت في شهر ديسمبر 2021 من مدرستها وكانت حينئذ بعمر الـ 14 عاما بتهمة محاولة طعن مستوطنة، وقبل أسبوعين أصدر بحقها حكم بالسجن الفعلي مدة 12 عاما، وها هي اليوم داخل منزلها وبين أهلها بعد الإفراج عنها ضمن صفة التبادل.

وكان من المفترض أن يفرج عن حماد ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى، ليتم لاحقا ضم اسمها إلى الدفعة الرابعة من الأسرى المحررين.

وتداول نشاء فلسطينيون مقاطع فيديو للم شمل الأسرة حماد مع عائلتها بعد عامين من السجن.

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