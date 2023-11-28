بعد تمديد الهدنة.. سقوط قذيفة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، بسقوط قذيفة إسرائيلية قرب بلدة حدودية بجنوب لبنان، بعد ساعات من تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الوكالة إن القذيفة أطلقتها إسرائيل على أطراف بلدة عيتا الشعب بمنطقة الراهب.

ويسود توتر على الحدود وتبادل للقصف على نحو متقطع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إثر هجوم شنته حركة حماس على تجمعات سكانية وبلدات محيطة بالقطاع.