سوريا - لبنان - فلسطين

رئيس البرلمان التركي يدعو لمحاسبة نتنياهو وعصابته في محكمة جرائم الحرب الدولية


 دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "نتنياهو وعصابته في محكمة جرائم الحرب الدولية" شأنه في ذلك شأن "القتلة ممن ارتكبوا مجزرة سربرنيتسا" في البوسنة والهرسك.

وقال قورتولموش في كلمة له اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية في ولاية أنطاليا جنوب غرب تركيا : إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "بات حبرا على ورق"، وذلك لدى انتقاده الصمت العالمي إزاء ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأضاف : بعد أسبوعين تحلّ الذكرى السنوية 75 لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبيناً أن هذا الإعلان "بات مجرد حبر على ورق يتم حفظه في رفوف الأرشيف".

وانتقد قورتولموش عدم الامتثال لمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن الإعلان بات تحت أنقاض غزة إلى جانب سكانها المدنيين من النساء والأطفال.

ودعا رئيس البرلمان التركي إلى الامتثال لمضمون مثل هذه النصوص والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات، بدل "ذرف دموع التماسيح".

وأشار إلى حلول اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد غد الاربعاء مؤكدًا أنهم وبصفتهم ممثلي الجمعية البرلمانية الآسيوية، تقع على عاتقهم مسؤولية الإعلان للعالم أجمع تضامنهم مع فلسطين وشعبها المظلوم .

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رئيس البرلمان التركي يدعو لمحاسبة نتنياهو وعصابته في محكمة جرائم الحرب الدولية
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