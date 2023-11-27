إيران تطالب بالتحقيق باحتمالية استخدام إسرائيل "الكيمياوي" في غزة

دعا مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية والدولية، رضا نجفي، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق في احتمال استخدام إسرائيل للأسلحة الكيمياوية خلال الحرب على غزة.

وقال نجفي في بيان، انه "على المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية وسائر المنظمات الدولية المعنية، إجراء تحقيقات بشأن احتمال استخدام السلاح الكيمياوي من قبل الكيان الصهيوني في غزة، خاصة غازات الأعصاب".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، في وقت سابق، عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

فيما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ان "الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة".