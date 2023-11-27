جيش الاحتلال يطرد ضابطين من الخدمة بعد هزيمتهما امام المقاومة

اكدت وسائل اعلام اسرائيلية :" ان قائد اركان جيش الاحتلال قرر طرد ضابطين من الخدمة العسكرية بعد هزيمتهما مع سرية من الجنود أمام المقاومة شمالي قطاع غزة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية " ان هرتسي هليفي قرر طرد قائد سرية ونائبه في أعقاب تراجعهما مع السرية المسؤولين عنها أمام ضربات المقاومة شمالي القطاع".

واضافت " ان لحادثة تسببت بأزمة ثقة داخل الكتيبة العسكرية، إذ تضامن نصف الجنود مع الضباط ورفضوا العودة للخدمة العسكرية في القطاع ، القوة أُرسلت إلى مهمة فاشلة من الأساس، إذ طُلب منهم الذهاب لمواجهة عشرات المقاومين شمالي قطاع غزة واضطروا للانسحاب تحت الضربات".