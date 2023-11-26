سوريا - لبنان - فلسطين

نائب أمين عام "حزب الله" : إسرائيل قبلت بالهدنة رغما عنها.. الشعب الفلسطيني أفشل رهان الاحتلال


أفاد نائب أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، بأن الهدنة في فلسطين جاءت بشروط "حماس" والمقاومة، وأرغمت إسرائيل.

وقال قاسم: "المقاومة الحاضرة بأولادها وأطفالها ونسائها وكل ما تملك لا يمكن أن تهزم وستتوالى الانتصارات وعلى رأسها انتصار غزة.. نحن في زمن المقاومة والانتصارات وفي هذا الزمن لن نسمح لدول الاستكبار وإسرائيل رسم حدود ومسار حريتنا".

وشدد على الاستقلال الكامل وتحرير الأرض تحريرا كاملا حتى آخر شبر و"خياراتنا السياسية منسجمة مع هذا الاتجاه".

وقال: "الشعب الفلسطيني الجبار أفشل رهان إسرائيل في انقلاب الناس على المقاومة وهذا الشعب لا يمكن أن يهزم".

وتابع: "المقاومة لم تخدش ولم ينقص من قوتها أي شيء ونحن في لبنان معها إضافة إلى العراق واليمن وهذا العمل تأسيسي سينجح".

وأضاف أن "الإنجاز المزلزل في طوفان الأقصى سيكون مؤشرا للمستقبل أن المقاومة لا يمكن أن تهزم".

وأجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.

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