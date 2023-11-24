بعد الهدنة.. العائدون إلى شمال غزة يتعرضون لنار قناصة

أفاد موقع "روسيا اليوم"، الجمعة، بتسجيل أول إصابات منذ بدء الهدنة بنار قناصة، تعرّض لها فلسطينيون عائدون إلى شمال غزة على مفترق منتجع النور.

وأضاف الموقع أن الجيش الإسرائيلي هدد بإطلاق النار على كل من يتقدم تجاه قواته المتمركزة في بلدة بيت حانون، في الوقت الذي يتجه فيه آلاف الفلسطينيين من سكان شرق دير البلح وخان يونس ورفح إلى بيوتهم بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت "حماس" أنها توصلت إلى اتفاق مع إسرائيل لإطلاق 50 إسرائيليا مقابل وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج تل أبيب عن 150 امرأة وطفلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.