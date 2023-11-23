رئيسي: إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها في غزة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن إسرائيل "لم تحقق أيا من أهدافها"، خلال القصف المستمر منذ أسابيع على قطاع غزة.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله: "إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يوما من الحرب، فهو أن العدو قد هُزم".

وأضاف: "مع وقف إطلاق النار المؤقت، يجب أن نقول إن الشعب الفلسطيني والمقاومة حققا انتصارا كبيرا".

وأعلنت إسرائيل وحماس اتفاق هدنة ينص على إطلاق سراح 50 رهينة في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا ووقف القتال لمدة 4 أيام، لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الجمعة وفق ما أعلن مسؤولون إسرائيليون، الخميس.

وأضاف الرئيس الإيراني أنه بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، أعلنت أنها "ستحتل غزة وتدمر المقاومة، لكنها لم تحقق أيا من هذين الهدفين".

واتهم مجددا "الولايات المتحدة والغرب بدعم الإسرائيليين بكل قوتهم".