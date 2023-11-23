الرشقة الأكبر منذ بداية الحرب.. 50 صاروخًا من لبنان على شمال فلسطين المحتلة

أُطلقت، منذ صباح اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، نحو 50 قذيفة من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق في الجليل، في إطار نصرة حزب الله اللبناني للاخوة في فلسطين ،
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنّ الرشقات الصاروخية على الجبهة الشمالية هي الأكبر منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قذائف مضادة للدروع أُطلقت باتجاه مستوطنتي المنارة ومارغليوت.
وانطلقت صفارات الإنذار في العديد من بلدات ومناطق الجليل.
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