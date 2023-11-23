قادة المقاومة الفلسطينية يلتقون وزير خارجية ايران بلبنان

التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" الذي يزور لبنان حاليا، مع كل من الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"، ونائب رئيس حركة حماس في غزة "خليل الحية"، وعدد اخرين من قياديي الحركتين.

واللقاء بين امير عبداللهيان وقياديي المقاومة الفلسطينية اليوم، هو الاول من نوعه بعد التوصل الى "اتفاق هدنة مؤقتة" بين حركة حماس والكيان الصهيوني حول تبادل الاسرى بوساطة قطرية.

وورد في هذا التقرير، ان الجانبين استعرضا خلال هذا اللقاء، اخر التطورات المتعلقة بالعدوان الصهيوني الاثم والدوموي ضد قطاع غزة، واتفاق وقف النار المرتقب والسبل الكفيلة باستمراره والمساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني المظلوم.

يضاف الى ذلك، انه اللقاء تناول مستجدات العملية السياسية في لبنان ايضا.