المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الصهيونية الى 14532بينهم نحو 6000 طفل

اعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة مساء, اليوم الاربعاء,ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الصهيونية الى 14532بينهم نحو 6000 طفل .

واكد المكتب في مؤتمره الصحفي اليومي:"ان اكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الصهيوني "، مشيرا الى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية الى 205 .

واضاف:"ان نحو 7 الاف مفقود في القطاع ، بينهم اكثر من 4700 طفل وامرأة"، مشيرا الى استشهاد 64 صحفيا و25 من افراد طواقم الدفاع المدني