حسب صحيفة تركية : الإستخبارات التركية تحبط محاولة “الموساد” الاسرائيلي لاختطاف مهندس فلسطيني

أحبطت الإستخبارات التركية محاولة “الموساد” الاسرائيلي اختطاف مهندس فلسطيني في إسطنبول بعدما تمكن من عرقلة عمل بطارية في منظومة “القبة الحديدية”.

وذكرت صحيفة الصباح التركية في تقرير نشرته اليوم الاربعاء / اعتمادا على معلومات استخبارية/ أن عطلا حصل في عمل منظومة “القبة الحديدية”في اسرائيل في العامين 2015 – 2016، وأن “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة “حماس”، استغلت الخلل بواسطة المهندس/ عمر أ/ وكان عمره 24 عاما حينها.

واشارت الصحيفة في تقريرها الى ان عمر درس هندسة البرمجيات في الجامعة الإسلامية في قطاع غزة، وعمل في وزارة الداخلية في غزة، ونفذ عمليات اختراق لهواتف ذكية تستند لبرنامج “أندرويد”. وتلقى عمر، عام 2019، عرضا للعمل في شركة برمجيات نرويجية، لكنه شك في العرض ورفضه. وفي اذار العام 2020، انتقل إلى إسطنبول عن طريق القاهرة، ومنذئذ أصبح مراقبا من جانب “الموساد” .

وحاول عميل يدعى رائد غزال، من خلال اتصال عبر واتسآب وبادعاء أنه يمثل شركة Think Hire الفرنسية، تجنيد عمر للعمل في هذه الشركة، والتقى الاثنان وجها لوجه، في حزيران عام 2021. وأضافت الصحيفة أن مهمة تجنيد عمر انتقلت من غزال إلى عميل آخر للموساد، يدعى عمر شلبي، وأن هدف العميلين كان اختطاف المهندس الفلسطيني ونقله إلى إسرائيل.

وعرض شلبي على عمر مبلغ 10 آلاف دولار من أجل كتابة برمجية، وقد حوّلت الشركة الفرنسية المبلغ من خلال عميل للموساد يدعى جون فوستير.

وتابعت الصحيفة أن مهمة اختطاف عمر انتقلت إلى عميل آخر للموساد، يدعى نيكولا رادونيي (44 عاما)، في حزيران الماضي، والذي التقى عمر في اسطنبول وعرض عليه راتبا بمبلغ 5200 دولارا إذا عمل من تركيا، و20 ألف دولار إذا وافق على الانتقال إلى البرازيل للعمل فيها.

وأضاف أن العمل سيكون ضمن طاقم يعمل فيه أشخاص وذكر أسماءهم: عبد البار محمد كايا، فؤاد أسامة حجازي، ومواطن مغربي يدعى يوسف دهمانا غدير، وفقا للصحيفة.

وادعى رادونيي خلال لقائه مع عمر أن لديه علاقات في دائرة الهجرة في اسطنبول، وطلب منه أن يرسل جواز سفره وعنوانه بشكل فوري، بادعاء أن يتمكن من إخراجه من تركيا.

وفي هذه المرحلة، وفقا للصحيفة، دخل جهاز الاستخبارات التركي على الخط، وأوضح لعمر ألا يفعل شيئا. وكان وزير الخارجية التركي الحالي، هاكان فيدان، يرأس جهاز الاستخبارات في حينه.

وتابعت الصحيفة أن عمر سافر إلى ماليزيا لمدة 15 يوما، في نهاية ايلول من العام الماضي. وتلقى عمر قبل سفره تعليمات من جهاز الأمن الوقائي التركي في الاستخبارات الوطنية، وطالبته بوضع تطبيق في هاتفه يسمح بمعرفة مكان تواجده في أي وقت.

وأضافت الصحيفة أن الموساد اختطف عمر، في 28 ايلول الماضي، في العاصمة الماليزية كوالالامبور، وجرى التحقيق معه في مبنى يبعد 50 كيلومترا عن العاصمة الماليزية وأن فريق من الموساد حقق مع عمر لمدة 36 ساعة شملت محادثات فيديوية من تل أبيب، وحاولوا فهم كيف تمكن المهندس من تعطيل “القبة الحديدية” وأي لغة مشفرة استخدم وكيف اخترق هواتف تستند إلى برنامج أندرويد يحمله موظفون حكوميون وجنود إسرائيليون.

ووفقا للصحيفة، فإنه خلال تحقيق فريق الموساد مع عمر ابلغ جهاز الاستخبارات التركي نظيره الماليزي بمكان تواجد عمر ومختطفيه حيث تم اقتحام مكان التحقيق وأنقذ عمر من الاختطاف .

وبينت الصحيفة التركية بأنه تم اعتقال 11 شخصا في ماليزيا في إطار هذه القضية، وأن عمر أعيد إلى اسطنبول، ويمكث حاليا في شقة سرية تابعة لجهاز الاستخبارات التركي .