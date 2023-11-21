استهدف سيارة.. قصف إسرائيلي يخلف 4 شهداء جنوب لبنان

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص، الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة، أن الحادث، وهو الثاني الذي يقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الثلاثاء، وقع على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور وعلى بعد 7 أميال إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل.

وفي وقت سابق الثلاثاء،استشهد صحفيان من فريق "قناة الميادين" خلال تغطيتهما للتطورات على جبهة جنوب لبنان.

ولقي الصحفيان فرح عمر وربيع المعماري حتفهما بعد استهدافهما بغارتين إسرائيليتين عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.