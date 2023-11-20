حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة برانيت "الإسرائيلية"

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف ثكنة برانيت الإسرائيلية،

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‎8:00‌‏ من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابة مباشرة".

وفي السياق، ذكرت فضائية روسيا اليوم، أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف منطقة اللبونة في القطاع الغربي، وأطراف ‌وعمق بلدة عيتا الشعب⁩ في القطاع الأوسط.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية خلة وردة في القطاع الأوسط.