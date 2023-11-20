سوريا - لبنان - فلسطين

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر إحصائية جديدة لأضرار وضحايا الهجوم الصهيوني الجبان على القطاع


نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حصيلة جديدة لأضرار وضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمر منذ 44 يوما.

وقال المكتب أن عدد المقرات الحكومية المدمرة بلغ 97 مقرا حكوميا و262 مدرسة منها 65 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات زاد عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء. وأكد أن إسرائيل استهدفت 3 كنائس حتى الآن.

وطالب بفتح معبر رفح لإدخال الوقود إلى المستشفيات، مؤكدا أن عشرات سيارات الإسعاف خرجت عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.

ونوه بأن هناك أكثر من 6 آلاف مفقود حتى الآن جراء قصف إسرائيل على قطاع غزة، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 12415 ونحو 32500 جريحا منذ بداية الهجوم الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ينشر إحصائية جديدة لأضرار وضحايا الهجوم الصهيوني الجبان على القطاع
"حماس" تعلن مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين
إسرائيل ترتكب مجزرة جديد بمدرسة الفاخورة شمالي غزة
"نيويورك تايمز": لا مؤشرات بشأن استخدام "الشفاء" لإخفاء الأسلحة ومراكز القيادة
جهاز "الهسبراه".. أنشئ منذ قرابة 40 عاماً وإسرائيل تعتمده لتضليل الراي العالم العالمي
"القسام" تعلن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى
أبو عبيدة: بعد 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية
الجنائية الدولية: 5 دول طلبت تحقيقا في جرائم إسرائيل في فلسطين
وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة
قاتل النساء والاطفال المجرم نتنياهو يعترف : لم نجد اي محتجز في مستشفى الشفاء
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك