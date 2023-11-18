إسرائيل ترتكب مجزرة جديد بمدرسة الفاخورة شمالي غزة

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بوقوع فاجعة جديدة شمالي غزة، وبالتحديد في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا، التي تؤوي المئات من النازحين.

وذكر الجناح العسكري لحركة حماس، أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت (مجزرة) في مدرسة الفاخورة الواقعة في شمال غزة".

وأوضحت، على حسابها بتطبيق التواصل الفوري "تليغرام"، أن الجيش الإسرائيلي استهدف النازحين في مدرسة الفاخورة.

كما ذكر تلفزيون فلسطين: أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا شمالي قطاع غزة".

ولم تعرف بعد حصيلة الضحايا الأولية، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الحادث.