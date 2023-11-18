"القسام" تعلن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى

أعلنت كتائب القاسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، السبت، عن فقدان الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية الأسرى، مؤكدة تدمير 17 "آلية صهيونية" في غزة.

وقال "ابو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام، إن "الاتصال فقد بعدد من المجموعات المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة".

وأضاف أن "مصير الأسرى والآسرين لا يزال مجهولا بعد فقدان الاتصال".

ولفت الى أن "مقاتلي القسام دمروا منذ صباح اليوم 17 آلية صهيونية في شمال غرب وجنوب غزة، بالإضافة إلى إيقاع قوة إسرائيلية راجلة في كمين وتفجير عبوة ناسفة فيها".