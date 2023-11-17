سوريا - لبنان - فلسطين

أبو عبيدة: بعد 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية


قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة مساء يوم الجمعة، إنه وبعد مرور 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية.

- يواصل مقاتلونا عمليات التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في غزة من عدة محاور.

- دمرنا 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

- ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء أمر مثير للسخرية وفضيحة لكل المنظومة العالمية.

- وثقنا وعرضنا الكثير من عمليات استهداف العدو وسنعرض منها الكثير تباعا.

- جهزنا أنفسنا لدفاع طويل ومرن ومستمر.

- قيادتكم تريد لأبنائكم القتل والنسيان.

- عرضنا صفقة إتمام تبادل لحل القضية.

- جنودكم في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أم آجلا.

- تمكن مقاتلونا في عمليتين منفصلتين قبل 3 أيام من قتل 9 جنود.

- دمرنا شقة يتحصن بها قوات من الجيش الإسرائيلي ما أدى إلى قتل وأصابة جميع من فيها.

- استهدف سلاح المدفعية تل أبيب وعسقلان خلال الأيام الماضية.

- القوات الإسرائيلية تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين وتهاجم المستشفيات.

- الجنود الإسرائيليون يواصلون الاستقواء على جثامين القتلى والأطفال الخدج والأطباء والمدنيين.

- أعداد القتلى في صفوف الإسرائيليين أكثر مما يتوقعون بكثير.

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أبو عبيدة: بعد 42 يوما من بدء معركة "طوفان الأقصى" يواصل مقاتلونا التصدي للقوات الإسرائيلية
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