سوريا - لبنان - فلسطين

وفاة جميع مرضى العناية المركزة في مستشفى الشفاء بغزة


أكد مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة، اليوم الجمعة، وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وبذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال أبو سليمة إن "أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي".

وأشار الى أن "السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع".

وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن "الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر".

ووصف أبو سليمة المستشفى "بالثكنة العسكرية"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى".

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