سوريا - لبنان - فلسطين

قاتل النساء والاطفال المجرم نتنياهو يعترف : لم نجد اي محتجز في مستشفى الشفاء


ينظر الى يده الملطخة بدماء الابرياء

اعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني قاتل النساء والاطفال المجرم الارهابي الغادر بنيامين نتنياهو، إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات "الصهيونية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى.

وذكر نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف، قائلاً: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 اسيرا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر جيش الكيان الغاصب تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أميركيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الصهيوني الغادر  العنيف على غزة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قاتل النساء والاطفال المجرم نتنياهو يعترف : لم نجد اي محتجز في مستشفى الشفاء
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق
انقطاع تام لخدمات الاتصالات في غزة
وكالات الأمم المتحدة ترفض مقترحات تخص غزة
بتوجيه أميركي؛ إسرائبل إرتكبت جريمة العصر
بالفيديو ... عبد الباري عطوان متحدثا عن فضيحة اقتحام الشفاء
المقاومة الاسلامية الفلسطينية : ما نشره الاحتلال حول وجود أسلحة في مستشفى الشفاء يثبت إفلاسه وفشله
الحوثيون يهددون بقصف السفن الإسرائيلية
محلل عسكري صهيوني : القلق من القتال في عمق الأحياء المكتظة
روسيا تنتقد موقف بعض الدول في مجلس الأمن تجاه وقف إطلاق النار في غزة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك