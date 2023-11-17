قاتل النساء والاطفال المجرم نتنياهو يعترف : لم نجد اي محتجز في مستشفى الشفاء

ينظر الى يده الملطخة بدماء الابرياء

اعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني قاتل النساء والاطفال المجرم الارهابي الغادر بنيامين نتنياهو، إنه كانت لديهم "مؤشرات قوية" بشأن وجود عدد من المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي، لكنه اعترف بأن القوات "الصهيونية لم تعثر على أي محتجز، بعد اقتحامها للمستشفى.

وذكر نتنياهو في مقابلة مع "سي بي إس إيفيننغ نيوز" الأميركية: "كان لدينا مؤشرات قوية بأن المحتجزين موجودون في مجمع الشفاء، وهذا أحد أسباب دخولنا المستشفى".

وأضاف، قائلاً: "لو كانوا هناك لتم إخراجهم".

يشار إلى أن هناك ما يقرب من 240 اسيرا لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، بحسب ما ذكر جيش الكيان الغاصب تم اقتيادهم خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول، وتم إطلاق سراح 4 فقط، من بينهم أميركيان، فيما أعلنت حماس عن مقتل عدد من المحتجزين جراء القصف الصهيوني الغادر العنيف على غزة.