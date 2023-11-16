محلل عسكري صهيوني : القلق من القتال في عمق الأحياء المكتظة

اعتبر محلل عسكري إسرائيلي، أن مخاطر عدة تواجه قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، بعد أسبوعين ونصف من القتال البري مع المقاومة.

وتعليقاً على دخول الأجواء الشتوية، قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل: "إذا كان هناك أمر محبط أكثر من الحرب فهو حرب في الشتاء".

وأكد أن المخاوف لدى الاحتلال تدور حالياً حول أن "تصبح القوات في حالة عدم تحرك وقابلة للاستهداف".

وقال إن البقاء لفترة في وضع عدم حركة يقود إلى "المس بالأداء العملياتي الذي يكشف القوات للاستهداف".

ونقل المحلل العسكري عن ضباط في جيش الاحتلال إن القلق يدور حول "احتمالات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وتفخيخ البيوت داخل الأحياء المكتظة بالسكان".

وادعى ضابط في جيش الاحتلال في حديث مع هرئيل أن "المقاومة تعمل الآن على محاور القتال من خلال مجموعات صغيرة وتستخدم الطائرات المسيَرة في استطلاع أماكن تواجد قوات الاحتلال".

واعتبر أن "ألوية القسام في مخيمات اللاجئين والوسط خانيونس ورفح لم تستهدف إلا بشكل ضئيل وما زالت تعمل وفقاً للهرمية القيادية".