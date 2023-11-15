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سوريا - لبنان - فلسطين
بالفيديو .... قراءة عسكرية.. تحليل صور أقمار صناعية حديثة للجزيرة يكشف أين تتمركز القوات الإسرائيلية
وكالة انباء براثا
86
2023-11-15
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