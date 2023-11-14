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القسام يدمر 23 آلية ويجهز على 9 جنود صهاينة بمحاور التوغل بغزة


أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن مجاهديها أجهزوا على 9 جنود صهاينة من مسافة صفر، ودمروا عدة دبابات في محاور التوغل بقطاع غزة، مع استهداف التحشدات بقذائف هاون.

وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها أجهزوا على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر ، مساء الثلاثاء، في محور شمال مدينة غزة، وهاجموا ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف “الياسين105” واشتعال النيران فيهما.

واستهدفت كتائب القسام 3 آليات صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

كما استهدفت تجمعاً للجنود الصهاينة في بيت حانون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ومن جديد.. استهدفت كتائب القسام تجمعا لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” من عيار 114ملم.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت 3 آليات صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”

وأعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند “النمر” غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105″، ودبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

كما استهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” جنوب غرب مدينة غزة.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بمنظومة الصواريخ “رجوم” عيار 114ملم.

وأعلنت كتائب القسام استهداف 3 آليات صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي “تاندوم” والياسين105″.

وقصفت كتائب القسام قاعدة “رعيم” العسكرية برشقة صاروخية.

واستهدفت كتائب القسام دبابتين صهيونيتين وجرافة عسكرية بقذائف “تاندوم” شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام قصف تحشدات لقوات العدو في موقع “كرم أبو سالم” بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وأعلنت كتائب القسام، مساء اليوم، أن مجاهديها استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة “TBG” شمال مدينة غزة.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري: إن مجاهديها أجهزوا على جنديين صهيونيين من مسافة صفر وأصابوا 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون.

واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

كما أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين صهيونيتين إحداهما دبابة “الملك” -القائد- في محور غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”.

كتائب القسام تستهدف تحشدات قوات العدو داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم

وأمس، أعلنت الكتائب استهداف 12 آلية هذا اليوم وتدميرها، إلى جانب قنص جندي واستهداف قوة متحصنة بأحد المنازل في بيت حانون وغزة.

وتواصل المقاومة بقيادة كتائب القسام التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة.

ومنذ بدء التوغل البري، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 172 آلية عسكرية للاحتلال، واستهداف قوات صهيونية عدة مرات في بيوت إلى جانب قنص العديد من الجنود في محاور التوغل بقطاع غزة.

وأعلنت قوات الاحتلال صباح اليوم مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة آخرين في معارك غزة، ما يرفع النود والضباط المعترف رسميا بقتلهم من الاحتلال إلى أكثر من 52 في حين تؤكد المصادر أن العدد أكبر من ذلك بكثير.

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