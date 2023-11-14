سوريا - لبنان - فلسطين

من المسافة صفر.. القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين


أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري المسلح لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استمرار الاشتباكات مع الجيش الصهيوني الجبان على عدة محاور، مؤكدة قتل وإصابة عدد من الجنود من مسافة صفر وتدمير عدة آليات.

وقالت "القسام" في بيان: "مجاهدو القسام يجهِزون على 7 جنود صهاينة من مسافة صفر في محور شمال مدينة غزة ويهاجمون ناقلة جند ودبابة صهيونيتين في المكان ذاته بقذائف الياسين105 واشتعال النيران فيهما".

كما أعلنت "كتائب القسام" استهداف آلية صهيونية (عش المدفع) غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، ودبابتين وجرافة عسكرية إسرائيلية بقذائف "تاندوم" شمال غرب مدينة غزة.

وأكدت "الكتائب" قصفها قاعدة "رعيم" العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية".

وسبق أن أعلنت "القسام" اليوم، عن قتل جنديين في بيت حانون، وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يجهزون على جنديين صهيونيين من مسافة صفر ويصيبون 3 آخرين في اشتباك مع القوات المتوغلة في بيت حانون".

وأكدت "القسام"، أنها استهدفت دبابة وجرافة شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"و "الياسين105".

كما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، قصفها التحشدات والآليات العسكرية في موقع كرم أبو سالم بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأنها دكت بقذائف الهاون النظامي الجنود الإسرائيليين والآليات المتوغلة على محور جنوب غرب غزة".

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