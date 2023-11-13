سوريا - لبنان - فلسطين

الاعلان عن فقدان ابن رئيس الكيان الصهيوني في غزة


أكدت زوجة رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ، اليوم الإثنين، انقطاع الاتصال مع ابنهما داخل قطاع غزة.

وقالت ميشال هرتسوغ لهيئة البث الإسرائيلية، إن أن "أحد أبنائها من بين الجنود الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة".

وأضافت: "لم يكن لدينا أي اتصال معه منذ بعض الوقت، لكن لدينا أمل".

ولم تذكر زوجة الرئيس أي من أبنائهما الثلاثة موجود في غزة.

وأعلن كيان العدو  مقتل أكثر من 40 من جنودها داخل غزة، منذ بدء عملياتها البرية داخل القطاع قبل أسابيع.

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