بالفيديو ... ممرضة امريكية تم اجلاؤها من غزة تقول بحسرة : لو امتلكت ذرة مما بقلوب من كنت معهم سأموت سعيدة.. هل تعود إلى هناك؟

التعليقات

Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ... الموضوع :

مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!

إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ... الموضوع :

كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!

جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ... الموضوع :

تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!

ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ... الموضوع :

وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus

أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ... الموضوع :

قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة

ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ... الموضوع :

السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!

اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ... الموضوع :

وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus

راضية : رائع .. احسنت كثيرا ... الموضوع :

المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !

Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ... الموضوع :

طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام