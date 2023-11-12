سوريا - لبنان - فلسطين

منظمة الصحة تعلن فقدان الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي في غزة جراء "الهجمات المروعة" على المستشفى


أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال مع الأشخاص الذين تتعامل معهم في مستشفى الشفاء في غزة.

وقالت المنظمة في بيان أنها "فقدت الاتصال مع أشخاص تتعامل معهم في مستشفى الشفاء شمال غزة".

وأكدت أنه "مع استمرار ظهور تقارير مروعة عن تعرض المستشفى لهجمات متكررة، فإننا نفترض أن من نتعامل معهم هناك انضموا إلى عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من المنطقة".

ويواصل جيش العدو الصهيوني حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية، وقصف الطيران الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس.

وقد أسفر القصف الجوي والعملية البرية التي ينفذها الجيش الصهيوني في قطاع غزة، حتى الآن، عن استشهاد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال استشهدوا وأصيب 27 ألفا آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل جراء هجوم "حماس" أكثر من 1400 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح.

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منظمة الصحة تعلن فقدان الاتصال مع مجمع الشفاء الطبي في غزة جراء "الهجمات المروعة" على المستشفى
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