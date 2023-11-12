الجيش الصهيوني الجبان يشن عدوانا جويا داخل سوريا

شن الجيش الصهيوني الجبان عدوانا فجرا الأحد على ما قال إنه "بنية تحتية إرهابية" داخل سوريا ردا على سقوط صاروخين جنوب هضبة الجولان السوري المحتل مساء السبت، حسبما أعلن في بيان.

وقال متحدث باسم جيش الصهيوني أنه "ردا على عمليات إطلاق صواريخ باتجاه منطقة هضبة الجولان الليلة الماضية (السبت)، هاجمت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي بنى تحتية إرهابية في سوريا منذ فترة قصيرة".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه موقع المناطق المستهدفة داخل سوريا.

وفي وقت سابق من السبت، أفادت الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني أن صافرات الإنذار دوت في الجولان السوري المحتل.

وذكرت أن صافرات الإنذار دوت في بالي أد وأفني إيتان ونوب في جنوب مرتفعات الجولان السوري المحتل.

وقال جيش العدو أنه "متابعة لتفعيل الانذارات في منطقة الجولان فقد تم رصد اطلاق فذيفتيْن من داخل الاراضي السورية نحو اسرائيل".

وادعى جيش العدو الجبان في بيان أن القذيفتين سقطتا "في مناطق مفتوحة". ولكن المعلومات المؤكدة ان الصاروخين سقطا في منطقة عسكرية وقد وقعت خسائر بالارواح والمعدات في صفوف جيش العدو تم نقل بعضهم الى المستشفيات بواسطة الطائرات المروحية