سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله": استهدفنا ملالة وقوة مشاة إسرائيلية في موقع المطلة بالصواريخ وحققنا فيهما إصابات ‏مباشرة


أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف "ملالة معادية وقوة مشاة إسرائيلية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة"، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة فيهما.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11نوفمبر 2023  ‏ىملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما اصابات ‏مباشرة".

 

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