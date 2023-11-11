"حزب الله": استهدفنا ملالة وقوة مشاة إسرائيلية في موقع المطلة بالصواريخ وحققنا فيهما إصابات ‏مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت استهداف "ملالة معادية وقوة مشاة إسرائيلية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة"، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيهما.
وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:00 من بعد ظهر يوم السبت 11نوفمبر 2023 ىملالة معادية وقوة مشاة صهيونية في موقع المطلة بالصواريخ الموجهة وحققوا فيهما اصابات مباشرة".
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