مدير مستشفى الشفاء الفلسطيني: ساعات تفصلنا عن الموت

حذر مدير مستشفى الشفاء في غزة محمد أبو سلمية، اليوم السبت، من تفاقم سوء الأوضاع داخل المستشفى وانعدام الماء والغذاء والكهرباء.

وقال أبو سلمية في حديث لـ قناة "الجزيرة" القطرية، إن "قسم العناية المركزة جرى استهدافه مجدداً من قبل الكيان الإسرائيلي وإصابة من هم مصابون أصلاً بهذا القصف".

وأضاف "ساعات تفصلنا عن الموت والعالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقاما، جثث الشهداء متكدسة وسنحاول دفنهم داخل المستشفى".

وتابع مدير مستشفى الشفاء في غزة "ليس لدينا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا إنترنت وأصبحنا معزولين تماما عن العالم".

وتعرض المستشفى لقصف إسرائيلي في الساعات الماضية، ويوم أمس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإطلاق قناصة من جيش الكيان الإسرائيلي على المشفى وإصابة عدد من النازحين إليه.

وأسفرت العمليات الحربية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة منذ أسابيع إلى استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني.