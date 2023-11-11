سوريا - لبنان - فلسطين

حماس : ما يحدث في غزة حرب ابادة يتحمل مسؤوليتها كل من يقف عاجزا عن التدخل الفوري


دعت حركة المقاومة الاسلامية /حماس / الدول العربية والإسلامية ،وأحرار العالم الآن للتحرك لوقف العدوان وإنقاذ مستشفيات قطاع غزّة وفتح معبر رفح لإدخال مقوّمات الحياة الإنسانية فوراً.

 

وذكرت الحركة في بيان :" ان حصار المستشفيات في قطاع غزّة، وقصفها الهمجي بشكل متواصل، وبكلّ أنواع الاسلحة الأمريكية، ومنع وصول الوقود والماء والغذاء والانترنت ووسائل التواصل والتنقل، وكل مقوّمات الحياة الإنسانية عن المرضى والجرحى والنازحين ، جريمة نكراء ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية يتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية كلّ من يقف عاجزاً عن التدخّل الفوري لوقف هذه المجزرة المروّعة والكارثة الانسانية".

واضافت :" امام هول المأساة الإنسانية التي تطال منظومة القطاع الصحي في قطاع غزّة، على مدار 35 يوماً متواصلة، وارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و27 ألف جريح ومصاب، ندعو بشكل عاجل قادة وزعماء أمتنا العربية والإسلامية المجتمعين اليوم في القمَّة العربية الإسلامية المشتركة بمدينة الرّياض، وباسم أواصر الاخوّة العربية والإسلامية، إلى اتخاذ قرار تاريخيّ وحاسم بالتحرك لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة فوراً، وتوظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك بالضغط على الإدارة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

كما دعت الى تشكيل لجان في كلّ التخصّصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، والتوجّه فوراً نحو معبر رفح المصري الفلسطيني، وتحدّي الاحتلال الصهيوني، لإدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مدير مستشفى الشفاء الفلسطيني: ساعات تفصلنا عن الموت
حماس : ما يحدث في غزة حرب ابادة يتحمل مسؤوليتها كل من يقف عاجزا عن التدخل الفوري
نساء غزة ينقشن للامهات دروس الحرية .
في ظلال طوفان الأقصى "21" وقفُ العدوان رهنٌ بصمود الشعب وزيادة كلفة العدو
صحة غزة : ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي الى 11078 شهيدا
إيران: الوقت ينفد أمام "إسرائيل".. غزة منتصرة
سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية قرب مستشفى جنوبي لبنان
حزب الله ينفذ هجوما بطوليا بثلاث مسيرات على قواعد الاحتلال الصهيوني الجبان
سرايا القدس تنشر فيديو جديد لرهائن صهاينة يوجهون رسالة لنتنياهو
في ظلال طوفان الأقصى "20" الدوافع الأمريكية وراء الهدنة الإنسانية الزائفة
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
Mazin Tuma : موقف مشرف للعراق وكالعادة ...
الموضوع :
مؤتمر القاهرة الدولي للسلام. لماذا دولي و معَ مَنْ السلامٌ ؟!
إبن اليمن : كلام فيه توافق اكتر مما فيه نواقص، الناقص في كلامك الرائع سيدي، أن المنتظر ليس غائب عن ...
الموضوع :
كيف يمكن للإمام الغائب أن يقود المجتمع؟!
جبارعبدالزهرة العبودي : يا استاذ فضائحهم في كتاب (ملوك البترول ) لمؤلفة يهودية والذي انتشر في مرحلة بين الستينيات والسبعينيات ...
الموضوع :
تبادل الزوجات في مضارب آل سعود..!
ايثار انور محمد : بارك الله فيك دكتور إبراهيم. ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
أبو رغيف : هذا موقف محمود للسيد رئيس العراق ولكن يبقى وجود الأميركان في العراق بحجة تقديم ألدعم غصة في ...
الموضوع :
قائد سرايا عاشوراء بالحشد الشعبي كاظم الجابري.. ليث العراق السوداني يهز اركان الخضوع العربي في قمة القاهرة
ابو عباس : احسنت لمشكله هو صاحب حض لم تتناول وسائل الاعلام تحليل خطابه هو اكثر من ما وصفته هو ...
الموضوع :
السيسي يهودي مع سبق الإصرار والترصد..!
اسماء عباس شغيت : السلام عليكم اريد اعلق فقط هوة المسؤول الي وقع على الكتاب وافقوا عليه مفكروا يوجد باحثين ليس ...
الموضوع :
وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus
راضية : رائع .. احسنت كثيرا ...
الموضوع :
المهدي ومعركة القدس ..الدليل في إثبات دور الوكيل والاصيل !
Gazaal Adnan : أحسنت وأحسن الله إليك تحليل اكثر من رائع اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه ...
الموضوع :
طوفان الأقصى وظهور المهدي عليه السلام
أبو رغيف : يذكرني عنوان المقال بحادثة يوم الخندق عندما عبر بعض المشركين الخندق يتزعمهم الفارس الذي لا ند له ...
الموضوع :
الاساطيل الامريكية تهدد وتتوعد ونحن نردد ، هل من مُنازِل…..!؟ *
فيسبوك