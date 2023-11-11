حماس : ما يحدث في غزة حرب ابادة يتحمل مسؤوليتها كل من يقف عاجزا عن التدخل الفوري

دعت حركة المقاومة الاسلامية /حماس / الدول العربية والإسلامية ،وأحرار العالم الآن للتحرك لوقف العدوان وإنقاذ مستشفيات قطاع غزّة وفتح معبر رفح لإدخال مقوّمات الحياة الإنسانية فوراً.

وذكرت الحركة في بيان :" ان حصار المستشفيات في قطاع غزّة، وقصفها الهمجي بشكل متواصل، وبكلّ أنواع الاسلحة الأمريكية، ومنع وصول الوقود والماء والغذاء والانترنت ووسائل التواصل والتنقل، وكل مقوّمات الحياة الإنسانية عن المرضى والجرحى والنازحين ، جريمة نكراء ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية يتحمّل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية كلّ من يقف عاجزاً عن التدخّل الفوري لوقف هذه المجزرة المروّعة والكارثة الانسانية".

واضافت :" امام هول المأساة الإنسانية التي تطال منظومة القطاع الصحي في قطاع غزّة، على مدار 35 يوماً متواصلة، وارتقاء أكثر من 11 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، و27 ألف جريح ومصاب، ندعو بشكل عاجل قادة وزعماء أمتنا العربية والإسلامية المجتمعين اليوم في القمَّة العربية الإسلامية المشتركة بمدينة الرّياض، وباسم أواصر الاخوّة العربية والإسلامية، إلى اتخاذ قرار تاريخيّ وحاسم بالتحرك لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزّة فوراً، وتوظيف كل أوراق القوة العربية والإسلامية لإنفاذ ذلك بالضغط على الإدارة الأمريكية التي تتحمل المسؤولية المباشرة عن حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

كما دعت الى تشكيل لجان في كلّ التخصّصات الطبية والإنسانية والإغاثية والبرلمانية، والتوجّه فوراً نحو معبر رفح المصري الفلسطيني، وتحدّي الاحتلال الصهيوني، لإدخال كل المواد الإغاثية والطبية والغذائية والوقود، لإنقاذ كل المستشفيات في قطاع غزّة، التي خرجت أو ستخرج عن الخدمة، قبل أن تتحوّل إلى مقابر جماعية ومجازر يندى لها جبين الإنسانية"